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اليوم.. الأسقفية تحتفل بترانيم الميلاد

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اليوم.. الأسقفية تحتفل بترانيم الميلاد اليوم.. الأسقفية تحتفل بترانيم الميلاد

مصراوي Masrawy

03:00 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، اليوم الجمعة، بترانيم الميلاد.

ويعد احتفال ترانيم الميلاد، هو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع والترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن الكنيسة قررت أن تقيم حفل الترانيم في تمام السابعة مساء مع مراعاة عدد الحضور، التزامًا بقرار اللجنة التنفيذية للكنيسة الذي حظر الأنشطة كثيفة العدد تجنبًا لكورونا.

وشدد حنا، على التزام إجراءات التباعد الاجتماعي والكمامات والمطهرات، حرصًا على السلامة والصحة العامة.

وتحتفل الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر بمقر الكنيسة بالزمالك بينما تم إيقاف احتفالات ليلة رأس السنة.

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مصراوي Masrawy

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