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بالأسعار.. "الغرف السياحية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في "

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بالأسعار.. "الغرف السياحية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" بالأسعار.. "الغرف السياحية" تكشف تفاصيل مبادرة "شتي في "

مصراوي Masrawy

03:00 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

كشف وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، وغرفة الفنادق، مع جمعية مستثمري جنوب سيناء والبحر الأحمر، بحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحة.

وقال عاصم لمصراوي، إن الاجتماع أسفر عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شتي في " لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية بشكل مدعم.

وأضاف أن الاجتماع اتفق على دعم تذاكر الطيران لتكون على النحو كالتالي :

- القاهرة/الأقصر/أسوان والعودة بمبلغ 1500 جنيه.

- القاهرة/شرم الشيخ/القاهرة بمبلغ 1750 جنيه.

- القاهرة/الغردقة/القاهرة بمبلغ 2000 جنيه.

وأشار عاصم، إلى أن الاجتماع اتفق أيضاً على أن تتولى غرفة الفنادق الترويج للفنادق المشاركة في المبادرة بشرط تقديم مخفضة سوف تحددها غرفة الفنادق طبقا للدرجة الفندقية.

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