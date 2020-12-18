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غداً.. وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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غداً.. وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية غداً.. وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مصراوي Masrawy

02:24 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

وكالات

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، احتفالات اليوم العالمي للغة العربية التي تنظمها قطاعات الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة ضمن مبادرة علاقات ثقافية والمركز القومي للترجمة كما تتابع عبر تقنيات الاتصال المرئي الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية المصرية للفنون بروما، غداً السبت، من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

وتتضمن الاحتفالات مشاركة مجموعة من سفراء الدول الأجنبية الذين يجيدون اللغة العربية للحديث عن تجربتهم مع لغة الضاد وهم سفراء إندونيسيا وبريطانيا وبولندا والنمسا وكوريا الجنوبية واليابان واليونان وذلك ضمن مبادرة علاقات ثقافية التي ينظمها الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي.

أما احتفال المركز القومي للترجمة يتضمن عروض تسجيلية لإنجازات مترجمين مصريين من اللغات الأجنبية إلي اللغة العربية وفقرة فنية لفريق كورال تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا الذي يشدو بمجموعة من القصائد المختارة.

كما تكرم وزيرة الثقافة في هذه المناسبة ثلاثة من المترجمين هم الدكتور أنور إبراهيم، المهندس أشرف عوني والأستاذ بدر الرفاعي إلى جانب لقاء مفتوح يشارك فيه المكرمين ويديره الدكتور عبدالعزيز بديوي.

وتمتد فعاليات الاحتفالات إلي الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت شعار يوم في حب اللغة العربية أونلاين ويبدأ العاشرة صباحاً بالتعريف باليوم العالمي للغة العربية وأسباب اختيار هذا اليوم من كل عام، يليه مداخلة للدكتورة أرينا دوتون، أستاذة اللغة والأدب العربي بجامعة لا ساپيينزا مع مجموعة من طلابها للحديث عن اللغة العربية، أهميتها وأسباب اختيارهم لدراستها، ثم تقديم ورشتي عمل الأولى عن الخط العربي (خط الثلث) بالتنسيق مع صندوق التنمية الثقافية ويقدمها الدكتور خالد مجاهد الأستاذ بجامعة الأزهر وبأكاديمية الخط العربي والثانية عن ( خط الرقعة) ويقدمها الفنان محمد البغدادي ومترجمتان إلي اللغة الإيطالية.

كما يتم إطلاق مبادرة "نتكلم عربي" التي أعلنتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشارك من خلالها وزارة الثقافة ممثلة في الأكاديمية المصرية للفنون بروما بدروس تعريفية عن اللغة العربية يتم إذاعتها أسبوعيا بدءا من شهر يناير المقبل، وذلك لتعزيز الهوية لأبناء الجالية المصرية وكذلك كون اللغة هي الأداة الأساسية لإبراز الجوانب المضيئة في حضارة الأمة وتاريخها وثقافتها والمحور الأساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات وتختتم الاحتفالية بفقرة فنية من الموسيقي العربية لعازف العود الفنان محسن إبراهيم.

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