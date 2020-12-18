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مصادر نيجيرية رسمية: بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها

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مصادر نيجيرية رسمية: بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها مصادر نيجيرية رسمية: بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها

مصراوي Masrawy

01:50 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

لاجوس - (د ب ا):

ذكر التليفزيون الرسمى النيجيري استنادا لمصادر حكومية في وقت متاخر من يوم الخميس أنه تم اطلاق سراح تلاميذ في هجوم كانت جماعة بوكو حرام أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذه.

وقالت محطة إن تي إيه التلفزيونية المملوكة للحكومة النيجيرية في خبر عاجل إن "حكومة ولاية كاتسينا تعلن الإفراج عن صبية مدرسة كانكارا المختطفين"، في إشارة إلى المدينة التي جرى خطف الأطفال منها.

ولم يتضح بعد من التقرير التلفزيوني ما إذا كان قد تم إطلاق سراح جميع التلاميذ وعددهم 333 تلميذا.

وأعلنت جماعة بوكو حرام يوم الجمعة مسؤوليتها عن خطف مئات من التلاميذ بمدرسة فى ولاية كاتسينا، قائلة إن السبب وراء هذه العملية يعود إلى أن التعليم الغربي يتعارض مع الإسلام.

وقال المتحدث الرئاسي جاربا شيهو في بيان صدر يوم الاثنين إن "الخاطفين أجروا اتصالات وأن المحادثات كانت بالفعل تتعلق بسلامة وعودة" التلاميذ.

وتقاتل جماعة بوكو حرام على مدى سنوات من أجل تحقيق التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية فى نيجيريا، وقامت بوكو حرام فى عام 2014 باختطاف 276 تلميذة من نزلهن بمدرسة فى تشيبوك، وأن ما لا يقل عن مئة من هؤلاء الفتيات ما زلن في عداد المفقودين.

ومن المعروف أن بوكو حرام تستخدم الفتيات في التفجيرات الانتحارية بينما يتم تجنيد الصبية وتدريبهم على حمل السلاح.

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