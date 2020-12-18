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مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر

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مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر
بعد مغادرة الهلال والأهلي.. في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر

مع نهاية مباراة الأهلي والعين مساء أمس الخميس، اكتملت فرق دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد أن شهد دور الـ 16 مفاجآت كان أبرزها خروج الهلال ( حامل اللقب ) عن طريق الفتح 2/0 ، كما فجر العين ، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما اقصى الأهلي من المسابقة 2/0 .

وجاءت مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك على النحو التالي:

- الاتحاد والفتح
- التعاون والقادسية
- النصر والعين
- الباطن والفيصلي

وستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الأول ، فيما سيتحدد لاحقاً التوقيت والملاعب.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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