مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر

بعد مغادرة الهلال والأهلي.. في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
- الاتحاد والفتح
مع نهاية مباراة الأهلي والعين مساء أمس الخميس، اكتملت فرق دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد أن شهد دور الـ 16 مفاجآت كان أبرزها خروج الهلال ( حامل اللقب ) عن طريق الفتح 2/0 ، كما فجر العين ، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما اقصى الأهلي من المسابقة 2/0 .
وجاءت مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك على النحو التالي:
- الاتحاد والفتح
- التعاون والقادسية
- النصر والعين
- الباطن والفيصلي
وستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الأول ، فيما سيتحدد لاحقاً التوقيت والملاعب.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين