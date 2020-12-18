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مدير الاستخبارات والأمن العراقي: مركز "اعتدال" مهم للعالم وجهوده مميزة في رصد التطرف

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مدير الاستخبارات والأمن العراقي: مركز

أكد مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق كهدار محمد سعيد، أهمية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، موضحاً خلال استقباله والوفد المرافق من قِبل الأمين العام الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم الخميس، أن جهود "اعتدال" في رصد الإعلام والخطاب المتطرف مميزة.

وأضاف: "زيارة مهمة لهذا المركز المهم، ونثمن دوره المهم والذي يعد من المراكز الكبيرة والمتطورة جداً، وسعداء بأن المملكة العربية وصلت لهذه المرحلة، وإن انتصار السعودية هنا هو انتصار للعراقيين، وتطور المملكة العربية السعودية هو من جُل اهتمامنا".

من جانبه، رحب الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي والوفد المرافق له، قائلاً: "أهنئكم وأهنئ العراق أيضاً لانتصارها على داعش والذي يُعد مثالاً رائعاً للدول التي تعاني من هذه الجماعات المتطرفة"، موضحاً في كلمته بتلك المناسبة أن "هذه الزيارة هي الثالثة لوفد عراقي رفيع المستوى، ونتطلع مع دولة العراق إلى شراكة وإلى عمل مشترك في مكافحة الفكر المتطرف ".

كما اصطحب الأمين العام ومسؤولو "اعتدال" الوفد في جولة بمركز القيادة والسيطرة، تعرف الوفد خلالها على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل المركز في هذا المجال.

مدير الاستخبارات والأمن العراقي: مركز

مدير الاستخبارات والأمن العراقي: مركز

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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