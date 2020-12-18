أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة سوهاج" تعلن أسماء الأطباء المشاركين في تأمين لكرة اليد

Print
"صحة سوهاج" تعلن أسماء الأطباء المشاركين في تأمين كأس العالم لكرة اليد "صحة سوهاج" تعلن أسماء الأطباء المشاركين في تأمين لكرة اليد

مصراوي Masrawy

12:45 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تشارك مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بـ3 أطباء ضمن الفرق الطبية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في لكرة اليد 2021، والذي تستضيفه في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير المقبل.

والأطباء المشاركون هم: الدكتور حسام الدين محمد المدير الوقائي بالإدارة الصحية بدارالسلام، الدكتور محمد حامد محمد المدير الوقائي بالإدارة الصحية بالمنشاة، الدكتورة أسماء محمد رفعت المدير الوقائي بالإدارة الصحية بأخميم.

يشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، 32 دولة، ويتلقى الأطباء الذين جرى اختيارهم تدريبات بوزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية