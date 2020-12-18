13 شخصًا.. "عريس بين مصابي حادث تصادم قلين بكفر الشيخ"

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت التحقيقات الأولية، حول حادث تصادم مركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ونتج عنه إصابة 13 شخصًا، عن إصابة عريس ضمن المصابين المذكورين.

تبين من تحقيقات رجال الشرطة بمركز شرطة قلين، أن العريس، توجه إلى مدينة قلين لإحضار عروسه لإكمال زفافه، ولكن الحادث حال دون ذلك، نظرًا لتعرضه للإصابة بسحجات وكدمات.

كانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أعلنت اليوم الخميس، إجمالي عدد المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكي، على طريق قلين - دسوق، بمدخل مدينة قلين بالاتجاه القادم من مدينة دسوق، 13 مصابًا.

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الخميس، وصل 12 مصابًا إلى مستشفى قلين المركزي، وتلقوا الإسعافات الأولية، بينما جرى نقل حالة واحدة إلى مستشفى كفر الشيخ العام مباشرة، لتلقيه العلاج اللازم فيه، ليصبح إجمالي عدد المصابين في حادث التصادم 13 مصابًا، ما بين كدمات، وسحجات.