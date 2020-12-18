أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. 44 لوحة فنية في معرض "طلاب بلا تمييز" بجامعة أسوان

Print
صور.. 44 لوحة فنية في معرض "طلاب بلا تمييز" بجامعة أسوان صور.. 44 لوحة فنية في معرض "طلاب بلا تمييز" بجامعة أسوان

مصراوي Masrawy

12:41 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، المعرض الفني المقام ضمن فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز بالحرم الجامعي بصحارى.

ويضم المعرض 44 لوحة فنية، تحتوي على التصوير الزيتي وصناعة المنسوجات، وبعض اللوحات من التصميمات الزخرفية، والتي تحمل القيم الفنية المعبرة عن مبادرة طلاب بلا تمييز.

وقال الدكتور أحمد غلاب أن مبادرة طلاب بلا تمييز تقام بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية، تحت عنوان منتدى حوار الثقافات، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وتعمل على نشر الوعي وتنمية وتطوير المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية الفن في غذاء الروح، والعمل على نشر إبداعاته من خلال المشاركة الطلابية، والقيام بالرسومات المعبرة عن التلاحم والتي تعظم من قيم إنسانية نبيلة منها الإخاء والمساواة ونبذ التطرف والعنف والعصبية والقبلية داخل مناحي الحياة الجامعية بمختلف صورها، والعمل على القضاء على أشكال التمييز بإستخدام الفن بين الجميع.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز والعمل على نشر الوعى بأهمية قبول الآخر، ويشارك فيها كليات التربية الرياضية، وكلية التربية، وكلية التربية النوعية، وإدارة رعاية الشباب المركزية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية