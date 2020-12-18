صور.. 44 لوحة فنية في معرض "طلاب بلا تمييز" بجامعة أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، المعرض الفني المقام ضمن فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز بالحرم الجامعي بصحارى.

ويضم المعرض 44 لوحة فنية، تحتوي على التصوير الزيتي وصناعة المنسوجات، وبعض اللوحات من التصميمات الزخرفية، والتي تحمل القيم الفنية المعبرة عن مبادرة طلاب بلا تمييز.

وقال الدكتور أحمد غلاب أن مبادرة طلاب بلا تمييز تقام بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية، تحت عنوان منتدى حوار الثقافات، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وتعمل على نشر الوعي وتنمية وتطوير المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية الفن في غذاء الروح، والعمل على نشر إبداعاته من خلال المشاركة الطلابية، والقيام بالرسومات المعبرة عن التلاحم والتي تعظم من قيم إنسانية نبيلة منها الإخاء والمساواة ونبذ التطرف والعنف والعصبية والقبلية داخل مناحي الحياة الجامعية بمختلف صورها، والعمل على القضاء على أشكال التمييز بإستخدام الفن بين الجميع.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز والعمل على نشر الوعى بأهمية قبول الآخر، ويشارك فيها كليات التربية الرياضية، وكلية التربية، وكلية التربية النوعية، وإدارة رعاية الشباب المركزية.