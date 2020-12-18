5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمكة المكرمة وجود ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الحدود الشمالية ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وحفر الباطن ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أمطاراً وضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أمطار الأرصاد المركز الوطني للأرصاد