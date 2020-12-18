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بلاغ باختفاء طالبة الثانوي في القليوبية.. وجهود أمنية لكشف اللغز

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بلاغ باختفاء طالبة الثانوي في القليوبية.. وجهود أمنية لكشف اللغز بلاغ باختفاء طالبة الثانوي في القليوبية.. وجهود أمنية لكشف اللغز

مصراوي Masrawy

12:14 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من الرائد محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من "م.ع"، يفيد بتغيب ابنته "رنا" البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب لحضور درس خصوصي.

وقالت شقيقة "رنا"، إنها لم تعد إلى المنزل منذ الأمس، مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت إلى الدرس ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى المنزل.

مشيرة إلى أنه جرى نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.

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