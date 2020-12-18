أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لاعتبار 2021 عامًا للوعي تحت رعاية

Print
نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لاعتبار 2021 عامًا للوعي تحت رعاية السيسي نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لاعتبار 2021 عامًا للوعي تحت رعاية

مصراوي Masrawy

11:49 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إعلان 2021 عاما للوعي وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وقال الجندي، إن اقتراحه يأتي تطبيقا لحكم المادة 113 من لائحة المجلس والتي تنص على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ونوابهم، ويرفع معه مذكرة إيضاحية في موضوع الاقتراح واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وبناءً على ذلك فإني أتقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء "بإعلان عام 2021 عاما للوعي تحت رعاية رئيس الجمهورية" نظرا للتحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا وما يستتبع ذلك من ضرورة وضع إستراتيجية لتنمية وتقوية وعى المصريين وتبصيرهم وخاصة شباب ومستقبلها وأن تكون البداية بإعلان عام ٢٠٢١هو عام الوعى.

كما طالب النائب حازم الجندي بإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجان التعليم والثقافة والشباب والشؤون الدينية لمناقشة الاقتراح وإعداد تقرير يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية