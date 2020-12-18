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بالأسماء.. فوز 15 مشروعًا فى مسابقة ريادة الأعمال بأسوان

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بالأسماء.. فوز 15 مشروعًا فى مسابقة ريادة الأعمال بأسوان بالأسماء.. فوز 15 مشروعًا فى مسابقة ريادة الأعمال بأسوان

مصراوي Masrawy

12:11 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

فاز 15 مشروعًا بجوائز مالية بقيمة مليون وعشرين ألف جنيه و8 فرص تدريبية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي، لمسابقة رواد ورائدات أعمال أسوان 2020، وذلك في حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وشمس علي بهي مدير عام مؤسسة "أم حبيبة" بأسوان، ولجنة المحكمين

وجاءت المشروعات الفائزة بالجوائز المالية كالتالي:

- جائزة بقيمة 40 ألف جنيه لمشروع zaynouba، ومشروع الربيع لصناعة السيلاج جائزة بقيمة 40 ألف جنيه، و"خاتون سوب" جائزة بقيمة 40 ألف جنيه، وجائزة بقيمة 50 ألف جنيه chunkومكاني ستور جائزة بقيمة 50 ألف جنيه، وكرمل جائزة بقيمة 50 ألف جنيه، و"إنارتي" جائزة بقيمة 55 ألف جنيه، واستويا لإعادة تدوير القماش 70 ألف جنيه، وارجون أسوان 70 ألف جنيه، وجائزة بقيمة 75 ألف جنيه Freer، وأونست للاستشارات الزراعية جائزة بقيمة 80 ألف جنيه، وطلباتك جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، والذهب الأسود جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، و123 خدمات إسعافية وطبية جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة بقيمة 100 ألف Harvester ، بالإضافة لـ8 فرص تدريبية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.

وخلال الحفل الختامي أعلنت إيمان عمران، ممثل السفارة الكندية الداعم لبرنامج تنمية مهارات شباب أسوان، ومدير برنامج دعم الشركات الناشئة، تقديم جائزة المليون جنيه وعن مد برنامج ريادة الأعمال في أسوان إلى عام 2022.

فى كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن النماذج الناجحة من مديري المشروعات ورواد الأعمال في مختلف المجالات يمثلون الفكر المتفتح والناضج والقادر على الابتكار وصنع المعجزات من خلال مشروعاته المتنوعة والمتجددة، ولهذا فإن المحافظة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهود المثمرة من خلال اتخاذ ريادة الأعمال كمسار وظيفي يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ويساهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مطالبًا مسئولي مؤسسة أم حبيبة بمضاعفة حجم الاستثمارات المجتمعية التي تضخها داخل المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة في العديد من القطاعات الخدمية لاستكمال جهودها بما يصب في صالح المواطن البسيط.

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