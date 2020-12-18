أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السفير "سعيد" يتحدث للإعلاميين عن العلاقات والتعاون المشترك بين المملكة والهند

Print
أشار إلى أن هي رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدر رئيس للطاقة

السفير

أوضح سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد أن التجارة بين جمهورية الهند وبين دول الخليج وصلت إلى 120.9 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 15.3 من إجمالي تجارة الهند في العام نفسه، في حين بلغت في عام 2020 إلى 26 مليار دولار.

وقال خلال لقاء نظمته سفارة الهند مع وسائل الإعلام في الرياض، إن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدر رئيس للطاقة حيث تستورد الهند نحو 18 % من احتياجاتها من النفط الخام و30 % من غاز البترول المسال من المملكة.

ورد السفير الهندي على سؤال لـ"سبق" حول عمل وتأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي( S P C) قائلاً إن المجلس يعمل حاليًا لتأسيس كامل للمجلس لتعزيز العلاقات السعودية الهندية على كل المستويات ويسعى لجعل هذا المجلس يعمل بمستوى عال جدًا في كل ما يخص العلاقات الاقتصادية وكل ما يكلف به هذا المجلس من نقاط تعاون وتعزز العلاقات بين البلدين.

وفي رد إعلامي آخر على سؤال حول الزيارة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الهندي بأن الاتفاقيات بين المملكة والهند في المجال العسكري خلال زيارة رئيس أركان الجيش الهندي للمملكة، قال : في وقت الزيارة لم يكن هناك اتفاقية جديدة ولكن هناك اتفاقيتين في هذا المجال تمتا في وقت سابق.

وبيَّن أن واردات الهند من المملكة العربية السعودية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 12.18 % عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التجارة مع المملكة العربية السعودية إلى 4.23 % من إجمالي تجارة الهند في السنة المالية 2019-2020.

وأردف: لدى الهند 476 شركة هندية مسجلة كمشروعات مشتركة مملوكة بنسبة 100 % بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية في عددٍ من القطاعات المتنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية ومشروعات البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات وغيرها، فيما تم تدشين منصة تعاون بالتنسيق مع رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى تعزيز شراكتنا من خلال دعم الشركات والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن أرامكو تستثمر في مشروع مصفاة نفط بالساحل الغربي في الهند بقيمة 79 مليار دولار أمريكي.

وقال: ننوي استضافة مهرجان جائزة أكاديمية السينما الهندية الدولية، كما نقترح استضافة أسابيع ثقافية في كلا البلدين.

وختم بقوله: أتقدم بعميق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ضمان رفاهية جميع المقيمين في المملكة بما في ذلك 2.5 مليون هندي خصوصًا خلال هذه الأوقات الصعبة.

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السفير

السعودية الهند المملكة العربية السعودية سفير جمهورية الهند لدى السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

شبكة عيون الإخبارية