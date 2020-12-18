السفير "سعيد" يتحدث للإعلاميين عن العلاقات والتعاون المشترك بين المملكة والهند

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أشار إلى أن السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدر رئيس للطاقة

أوضح سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد أن التجارة بين جمهورية الهند وبين دول الخليج وصلت إلى 120.9 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 15.3 من إجمالي تجارة الهند في العام نفسه، في حين بلغت في عام 2020 إلى 26 مليار دولار.

وقال خلال لقاء نظمته سفارة الهند مع وسائل الإعلام في الرياض، إن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند ومصدر رئيس للطاقة حيث تستورد الهند نحو 18 % من احتياجاتها من النفط الخام و30 % من غاز البترول المسال من المملكة.

ورد السفير الهندي على سؤال لـ"سبق" حول عمل وتأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي( S P C) قائلاً إن المجلس يعمل حاليًا لتأسيس كامل للمجلس لتعزيز العلاقات السعودية الهندية على كل المستويات ويسعى لجعل هذا المجلس يعمل بمستوى عال جدًا في كل ما يخص العلاقات الاقتصادية وكل ما يكلف به هذا المجلس من نقاط تعاون وتعزز العلاقات بين البلدين.

وفي رد إعلامي آخر على سؤال حول الزيارة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الهندي بأن الاتفاقيات بين المملكة والهند في المجال العسكري خلال زيارة رئيس أركان الجيش الهندي للمملكة، قال : في وقت الزيارة لم يكن هناك اتفاقية جديدة ولكن هناك اتفاقيتين في هذا المجال تمتا في وقت سابق.

وبيَّن أن واردات الهند من المملكة العربية السعودية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 12.18 % عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التجارة مع المملكة العربية السعودية إلى 4.23 % من إجمالي تجارة الهند في السنة المالية 2019-2020.

وأردف: لدى الهند 476 شركة هندية مسجلة كمشروعات مشتركة مملوكة بنسبة 100 % بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية في عددٍ من القطاعات المتنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية ومشروعات البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات وغيرها، فيما تم تدشين منصة تعاون بالتنسيق مع رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى تعزيز شراكتنا من خلال دعم الشركات والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن أرامكو تستثمر في مشروع مصفاة نفط بالساحل الغربي في الهند بقيمة 79 مليار دولار أمريكي.

وقال: ننوي استضافة مهرجان جائزة أكاديمية السينما الهندية الدولية، كما نقترح استضافة أسابيع ثقافية في كلا البلدين.

وختم بقوله: أتقدم بعميق الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ضمان رفاهية جميع المقيمين في المملكة بما في ذلك 2.5 مليون هندي خصوصًا خلال هذه الأوقات الصعبة.

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