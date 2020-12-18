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بلدية خميس مشيط ترصد 154 مخالفة خلال جولاتها على المطاعم والمنشآت الصحية

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أتلفت 459 لتر زيوت تالفة و1331 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر

بلدية خميس مشيط ترصد 154 مخالفة خلال جولاتها على المطاعم والمنشآت الصحية

كثفت بلدية محافظة خميس مشيط حملة سلامة الغذاء في المطاعم وذلك في جولتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي حيث تم التركيز على المنشآت الصحية لرفع جودة وسلامة الغذاء والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن بلدية خميس مشيط نفذت جولات رقابية خلال الأسبوع الماضي نتج عنها زيارة 366 منشأة صحية، وقد تم مخالفة 154 منشأة وسحب 130 عينة غذائية مخبرية ومسحات للعاملين بالتعاون مع مختبر البلدية ومصادرة وإتلاف 459 لتراً من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها ونحو 1331 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى مخالفة منشآت بسبب تدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية وأوضح الحويطي أن هذه الحملة تهدف إلى رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك داعياً المواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

بلدية خميس مشيط ترصد 154 مخالفة خلال جولاتها على المطاعم والمنشآت الصحية

بلدية خميس مشيط ترصد 154 مخالفة خلال جولاتها على المطاعم والمنشآت الصحية

بلدية خميس مشيط ترصد 154 مخالفة خلال جولاتها على المطاعم والمنشآت الصحية

خميس مشيط بلدية خميس مشيط عسير أمانة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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