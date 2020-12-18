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ننشر أسماء المصابين في "حادث قلين" بكفر الشيخ

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ننشر أسماء المصابين في "حادث قلين" بكفر الشيخ ننشر أسماء المصابين في "حادث قلين" بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:27 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أسماء 11 مصابًا من إجمالي 13 مصابًا إجمالي ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكي على طريق "دسوق – قلين"، بمدخل مدينة قلين تجاه مدينة دسوق.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى رصد أسماء 11 مصابًا في حادث تصادم قلين، وهم: "السعيد إبراهيم أبودياب، 45 عامًا، ويقيم بعزبة الهلباوي، مركز قلين، مصابًا باشتباه ارتجاج، ونجليه مروة، 15 عامًا، اشتباه ارتجاج، وجرى تحويلهما مستشفى كفر الشيخ العام، وأحمد، 20 عامًا، ومهدية محمد أبودياب، 45 عامًا، وتقيم بعزبة الهلباوي، ومصطفى السعيد أحمد، 28 عامًا، والسعيد فؤاد عيسى، 25 عامًا، ويقيمان بقرية كفر الشراعنة، التابعة لمركز دسوق، خلود بسيوني سويلم، 19 عامًا، ورحاب فؤاد الحيطي، 18 عامًا، وعزة علي الصنافيري، 16 عامًا، وكريمة إبراهيم العربي، 15 عامًا، والشحات خالد عبدالرحمن، 18 عامًا، ويقيمون بقرية منية جناج، التابعة لمركز دسوق".

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