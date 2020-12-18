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مدير معهد الأمصال يكشف كميات اللقاحات المتوفرة لحماية الدواجن والماشية

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مدير معهد الأمصال يكشف كميات اللقاحات المتوفرة لحماية الدواجن والماشية مدير معهد الأمصال يكشف كميات اللقاحات المتوفرة لحماية الدواجن والماشية

مصراوي Masrawy

11:46 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد يعد أحد أزرع الوزارة الخاصة بتوفير اللقاحات الآمنة والفعالة لحساب الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري؛ لتفعيل حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن فصل الشتاء يشهد انتشار مرض الحمى القلاعية للماشية وأنفلونزا الطيور للدواجن.

وأضاف "سعد"، لمصراوي، أن المعهد انتهى من توفير مليون و750 ألف جرعة لقاح ضد مرض الحمى القلاعية، و8 ملايين جرعة لقاح ضد مرض أنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن المعهد يمتلك 19 منفذًا بكافة فروع المحافظات.

وأوضح مدير معهد الأمصال، أن بعض وحدات الإنتاج شهدت تطوير وتحديث من خلال خطة طموحة شملت الأجهزة والمباني بمستوى الأمان الحيوي الثاني والثالث.

وأشار سعد، إلى نجاح وزارة الزراعة في القضاء على مرض الطاعون البقري وطاعون الخيل، وتم إنتاج وتسجيل حوالي 16 لقاحًا جديدًا، مضيفاً أن المعهد استطاع إنتاج 20 منفذًا لبيع للقاحات بجميع المحافظات بالمعامل الفرعية لمعهد بحوث صحة الحيوان.

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