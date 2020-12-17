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ضبط 6 كيلو من مخدر "الآيس" بالمطار مع راكبة قادمة من اليمن

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ضبط 6 كيلو من مخدر "الآيس" بالمطار مع راكبة قادمة من اليمن ضبط 6 كيلو من مخدر "الآيس" بالمطار مع راكبة قادمة من اليمن

مصراوي Masrawy

11:34 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 6 كجم من مخدر «الآيس»، أخفتها راكبة مصرية داخل كرتونة فور وصولها من اليمن ، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معها واحالتها للنيابة .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 604 والقادمة من سيئون، اشتبهت شيماء علي عبدالعزيز مأمورة الجمارك فى راكبة مصرية تحمل كرتونة وحقيبة، وبالعرض على محمد الدمرداش نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب، ضمت أشرف عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمرو شعبان مدير الحركة، وتبين وجود 6.6 كيلو من مخدر الآيس داخل عبوات بلاستيك مغلقة بقفل المصنع، مخبأة داخل الكرتونه التى تحملها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة برقم 37، وإحالتها والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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