أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مباحث تستهدف سلاسل تجارية في القاهرة والجيزة

Print
مباحث التموين تستهدف سلاسل تجارية في القاهرة والجيزة مباحث تستهدف سلاسل تجارية في القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

11:16 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتم القيام بحملة نوعية استهدفت السلاسل التجارية بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) أسفرت عن ضبط 5 قضايا بإجمالى مضبوطات 10,55 طن سلع غذائية "جبن رومى – لحوم مستوردة – دواجن"، 8308 عبوات "بسكويت مستوردة – جيل مطهر – سجائرة مختلفة الأنواع" و ط5295 قطعة كمامة وأعشاب طبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية