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شعار البطولة على الطائرة وزي موحد.. تفاصيل استعداد للطيران لكأس العالم لليد

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شعار البطولة على الطائرة وزي موحد.. تفاصيل استعداد مصر للطيران لكأس العالم لليد شعار البطولة على الطائرة وزي موحد.. تفاصيل استعداد للطيران لكأس العالم لليد

مصراوي Masrawy

11:03 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

تستعد شركة للطيران لاستقبال مشجعي بطولة لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠ ، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير المقبل، وذلك من منطلق دور الشركة الوطني والمجتمعي تحت رعاية وزارة الطيران المدني ، من خلال رعايتها للعديد من الأحداث والمناسبات الدولية التي تنظمها مصر في مختلف المجالات .

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: "تقوم فرق العمل بالشركة حالياً من مختلف التخصصات، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال البطولة، وتسهيل كافة الإمكانيات في سبيل إنجاح الحدث، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وسيتم إطلاق حملة دعائية للإعلان، والترويج للبطولة علي متن الطائرات وأتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية".

من جانبه قال الطيار عمرو ابو العينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، إنه تم الإعداد المسبق لمشاركة الشركة في الحدث، من خلال وضع شعار البطولة على متن طائرات مصر للطيران ومقاعد الطائرة Head Reast، وجاري دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة، لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث.

من ناحية أخري يقوم القطاع السياحي بمصر للطيران «الكرنك» بطرح برامج سياحية للمشجعين، من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات، وتذاكر المباريات ضمن البرنامج المتكامل المقدم لهم، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر، وغيرها من إجراءات السفر والوصول للمشاركة في الخروج بأفضل تنظيم للبطولة، التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الشركة أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان"، تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف ومشجعي مصر المشاركين في البطولة، والتي تستهدف توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى مصر، وإظهار سلامة وأمان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطلقها الشركة، بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة .

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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