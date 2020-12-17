أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا في 8 يناير

Print
هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا في 8 يناير هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا في 8 يناير

مصراوي Masrawy

11:08 م الخميس 17 ديسمبر 2020

لاهاي - (د ب أ):

تعتزم هولندا البدء في التطعيم ضد كورونا في الثامن من يناير المقبل، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة في لاهاي مساء اليوم الخميس.

ويُشْتَرَط لتنفيذ هذه الخطوة أن يسبقها صدور تصريح من الهيئة الأوروبية للأدوية بتداول لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، وهو الأمر المتوقع حدوثه يوم الاثنين المقبل، وفي أعقاب ذلك يتعين حصول اللقاح على موافقة المفوضية الأوروبية.

ومع بدء التطعيمات في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لن تتماشى الإجراءات في هولندا مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي والمقرر لها أن تبدأ في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، وفي الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الجاري في بعض الدول، حسبما كتبت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين على تويتر اليوم.

من جانبه، أكد هوجو دي يونج، وزير الصحة الهولندي اليوم في البرلمان أن الثامن من الشهر المقبل هو أقرب موعد ممكن لحملة التطعيمات، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التخطيط والتنظيم " بعناية وأمان وبشكل مسؤول".

ومن المنتظر أن يتم أولا تطعيم العاملين في دور الرعاية ومؤسسات المعاقين، وسيكون هناك 25 مركزا للتطعيم جاهزا للعمل في كافة أنحاء البلاد في الثامن عشر من الشهر المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية