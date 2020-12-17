الاشتباه في إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم بسبب وجبة فاسدة في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الخميس بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة ادعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.

تبين من المعاينة الأولية وصول علي عبدالوهاب الفخراني ٤٣ عامًا، وعزة الحسيني عبد الله ٤٠ عامًا، ومحمد علي الفخراني ١٨ عامًا، وندى علي الفخراني ١٦ عامًا، وأحمد علي الفخراني ١٤ عامًا، إلى مستشفى طنطا الجامعي وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

حُرر المحضر اللازم حول الواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.