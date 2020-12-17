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بلغت 18254 حالة .. فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا من 20 نوفمبر

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بلغت 18254 حالة .. فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا من 20 نوفمبر بلغت 18254 حالة .. فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا من 20 نوفمبر
إجمالي الإصابات بإسبانيا إلى مليون و785421 والوفيات 48777 شخصًا

بلغت 18254 حالة .. فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا من 20 نوفمبر

سجلت فرنسا 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجددًا.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، إلى أنه بتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة في المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها في السابع من نوفمبر بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع اللاحقة.

لكن الحالات لم تتراجع عن الهدف الذي حددته الفرنسية وهو خمسة آلاف، ولذلك استبدلت العزل العام بإجراءات أكثر صرامة مما كان مخططًا له في البداية.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 258 لتصل إجمالاً إلى 59619، وهو سابع أعلى عدد في العالم.

فيما سجلت إسبانيا 181 حالة وفاة و 12131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى مليون و 785421 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48777 حالة.فرنسا إسبانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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