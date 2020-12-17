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اختيار "العتيبي" خبيراً موجهاً للمحترفين الجدد في الأرشفة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط

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اختيار "العتيبي" خبيراً موجهاً للمحترفين الجدد في الأرشفة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط اختيار "العتيبي" خبيراً موجهاً للمحترفين الجدد في الأرشفة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط

اختيار

اختار المجلس الدولي للأرشيف (ICA)، مدير مركز الأرشيف الرقمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، تركي العتيبي، خبيراً موجهاً للمحترفين الجدد بمنطقة الشرق الأوسط في مجال الأرشفة الرقمية.

وجاء ذلك الاختيار نتيجة للدعم الكبير الذي يتلقاه المركز من الدولة في مجال التحول الرقمي، وباهتمام وزير الإعلام والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ونائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن مركز الأرشيف الرقمي يملك أكثر من مليون مادة سمعية ومرئية، ويعد مركز الأرشيف الرقمي الأضخم في المنطقة.

وعزز مركز الأرشيف الرقمي موخراً دوره عبر الشركات والفعاليات والندوات التي استطاع من خلالها إبراز دوره على المستوى الإقليمي والعالمي.

واستطاع مركز الأرشيف الرقمي خلال فترة وجيزة القيام بإثراء المحتوى الإعلامي عبر إتاحة نظام الأرشيف للراغبين بالاستفادة من المحتوى وفق ضوابط ولوائح وضعتها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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