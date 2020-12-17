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صحة كفر الشيخ: 13 مصابًا في "حادث قلين" - صور

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صحة كفر الشيخ: 13 مصابًا في "حادث قلين" - صور صحة كفر الشيخ: 13 مصابًا في "حادث قلين" - صور

مصراوي Masrawy

10:47 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إجمالي عدد المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكي، على طريق "قلين – دسوق"، في مدخل مدينة قلين بالاتجاه القادم من مدينة دسوق.

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، وصول 12 مصابًا إلى مستشفى قلين المركزي، وتلقوا الإسعافات الأولية، بينما جرى نقل حالة واحدة إلى مستشفى كفر الشيخ العام مباشرة، لتلقي العلاج اللازم، ليصبح إجمالي عدد المصابين في حادث التصادم 13 مصابًا.

قال البيان إن 4 مصابين جرى تحويلهم من مستشفى قلين المركزي، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ليصبح إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى كفر الشيخ العام، 5 مصابين، تراوحت أعمارهم مابين 5 سنوات إلى 50 عامًا.

وفي السياق انتقل المهندس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إلى مستشفى قلين المركزي، لمتابعة حالات المصابين، وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

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