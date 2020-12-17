أخبار عاجلة

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
​3 توجيهات مهمة.. وزيرة الصحة تجتمع مع اللجنة العلمية لـ"كورونا" -
إيقاف الرحلات الجوية بين الاردن وبريطانيا لمدة أسبوعين -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي -
30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تتوقع استقبال 100 ألف زائر إماراتي كل عام

Print
إسرائيل تتوقع استقبال 100 ألف زائر إماراتي كل عام إسرائيل تتوقع استقبال 100 ألف زائر إماراتي كل عام

مصراوي Masrawy

10:40 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، أن إسرائيل بعد فتح الأجواء مع الإمارات، تتوقع استقبال 100 ألف زائر إماراتي سنويا.

وقالت الوزيرة خلال المنتدى السياحي الأول الإماراتي الإسرائيلي الافتراضي، الذي استضافه مسؤولون من وزارة السياحة الإسرائيلية يوم الأربعاء، ونقلته " اليوم": "تستعد إسرائيل لاستقبال السياح من الإمارات العربية المتحدة وستلتزم بتعليمات خبراء الصحة للتأكد من أنها لا تزال وجهة آمنة من حيث التعرض لكوفيد-19، حيث نتوقع حوالي 100 ألف زائر سنوي من الإمارات بمجرد فتح السماء".

واعتبرت الوزيرة "السياحة هي المفتاح لبناء سلام دائم بين الدول، وتتطلع إسرائيل إلى الترحيب بالمسافرين من الإمارات العربية المتحدة".

وأشار بيان صادر عن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى أن الهدف الرئيسي من المنتدى الذي استضافته وزارة السياحة، هو "بناء الأساس لعلاقة سياحية طويلة الأمد بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا بوساطة الولايات المتحدة ما يسمى بـ "اتفاقات أبراهام" حول تطبيع العلاقات وإقامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية