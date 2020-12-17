المنشآت السياحية تستعرض جهود الغرفة ومواجهة كورونا في جمعيتها العمومية.. 28 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الاثنين الموافق 28 ديسمبر الجاري، جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة رئيس الجمعية العمومية، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة تقرير العام الحالي 2020، واعتماد الميزانية العمومية للعام المالي 2019/2020، والموازنة العامة للعام المالي 2020/2021.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجمعية العمومية، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعة وفقاً للقواعد المحددة لعقد الإجتماعات في الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغيير مسمى الغرفة من "غرفة المنشآت السياحية"، إلى"غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".

وبحسب بيان اليوم، سيتم أيضاً استعراض تقرير مجلس الإدارة والجهود التي تمت خلال الفترة السابقة وخاصة والتي واكبت انتشار فيروس كورونا، وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء.

وأضاف المصري، أن الغرفة قد قامت في إطار دعم أعضائها وللظروف التي تمر بها الدولة والآثار والتداعيات التى تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة اشتراك المنشآة بالغرفة بنسبة 50%، في إطار المساندة لهم وفي ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجباري كإجراء إحترازي للمنشآت والمطاعم، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50% من سعتها طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء .

وتابع: الغرفة أعفت بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط اشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و 2018 و 2019 وفي مدينة العريش من الأعوام 2018 و 2019 و2020 نظراً للظروف الصعبة الحالية.

واشار رئيس الغرفة، إلى أن العام الحالي 2020 رغم ما واجه صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف، نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ، واتحاد الغرف السياحية، والجهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحة، ونشاط الغرفة، في تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات، منها: الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ، وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات وزير السياحة والآثار بضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كافة مستحقاتهم كاملة.

كما أن الغرفة، أجرت الإتصالات اللازمة لإعادة تشغيل المطاعم السياحية بعد اجتماعات مضنية، وجهود حثيثة وبتأييد وزير السياحة وتفهمه لمعاناة المنشآت السياحية، ووافق دولة رئيس الوزراء وأصدر تعليمات معاليه بتشغيل المطاعم السياحية بـ 25 % من الطاقة الإستيعابية حتى الساعة 10 مساء من 1 / 7 / 2020 إلى 25/ 7 / 2020 - ثم 50% حتى الساعة الثانية عشر مساء من26/ 7/ 2020 حتى تاريخه، إلى جانب تجديد مدة تأجيل المستحقات التأمينية لقطاع السـياحة بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020 ، والعمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2020 بالأعفــاء من سداد الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2020 .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه قد تم تشكيل لجنة لتسهيل القروض الخاصة المقدمة من البنوك بمبادرة البنك المركزى والقروض الميسرة وشروط الاستفادة منها بفائدة 5% (60% للمرتبات و40% للمصاريف الأخرى) بعد أن كانت ( 85% للمرتبات و15% للمصاريف الأخرى) وبدون دراسة ائتمانية وبضمان من وزارة المالية.

وفي إطار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وبموافقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فقد تمت الموافقة على تخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنحهم تخفيض النسبة الإيجارية بنسبة 50% على مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020، والإعفاء التام بالنسبة لشهرى ي إبريل ومايو 2020، مع اعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، وذلك تخفيفاً للآثار الأقتصادية لفيروس كورونا على مستأجري البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأكد المصري، أنه في إطار الإرتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة بالمطاعم والمنشآت والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة فقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها 17 دورة تدريبية متنوعه تخرج منها 276 متدربا، ودورة أغذية ومشروبات لمدة أسبوع بالتجمع الأول بعدد 16 متدربا و تنفيذ 8 دورات تدريبية عن كوفيد 19 بعدد 156 متدربا.

وأشار إلى أنه إطار التكافل الإجتماعي لأعضائها فقد قرر مجلس الإدارة الغرفة إضافة ميزة على مميزات صندوق التكافل لأعضاء الجمعية العمومية وذلك بتطبيق قواعد لجنة التكافل الاجتماعي على المصابين بفيروس كورونا وصرف مبلغ 50% من قيمة فاتورة المستشفى بحد أقصى 20 ألف جنيه للمسـتفيد والذي سدد اشتراك لجنة التكافل حتى 30/3/2020 مع إضافة الأوبئة التي تغطيها لجنة التكافل الاجتماعي للغرفة، حيث تم تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من حساب لجنة التكافل لتغطية هذا البند.

كما صرفت الغرفة مبلغ وقدره 273246.74 جنيه على المستحقين في حالات الحريق والسرقة، وتعويضات الوفاة، ومصاريف العلاج والعمليات الجراحية.