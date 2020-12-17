"مياه القاهرة" تُفعل المنظومة العلاجية المتكاملة للعاملين وأسرهم والمحالين للتقاعد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أمس الأربعاء، على تفعيل مشروع المنظومة العلاجية المتكاملة للعاملين بالشركة وأسرهم والمحالين للتقاعد في لفتة انسانية تنم عن مدى وعي الإدارة العليا بالشركة بالضغوط الحياتية التي يتعرض لها العاملين خاصة أصحاب الحالات الصحية التي تستدعي الرعاية الصحية.

واصدر "الشيمي"، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة آليات التفعيل وتطوير المركز الطبى بالشركة إنشائيا وتزويده بكل ما يلزم من معدات ليصبح مستشفى خاص بالشركة قادرًا على تقديم الخدمات والرعاية الصحية واستيعاب جميع العاملين بالشركة وأسرهم.

جاء ذلك عقب مطالبة العديد من العاملين بالشركة بضرورة الاهتمام بهذا الجانب، وأكد الشيمي على أن إدارة الشركة لا تتوانى في تقديم أي مميزات للعاملين إيمانًا منها بأن كل ما تقدمه الشركة للعاملين بها ينعكس على أداء وجودة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة.