بأغلبية مطلقة.. محامو الإسكندرية يصوتون على قرار دمج النقابات الفرعية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

صوت أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعيتين في شرق وغرب الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على قرار دمج النقابات الفرعية بالمحافظة في كيان واحد، بالأغلبية المطلقة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، مساء اليوم، في مؤتمر صحفي بمعهد المحاماة بالإسكندرية نتائج تصويت أعضاء نقابتي شرق وغرب المحافظة على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم أكثر من محكمة ابتدائية.

ووفقا للحصر العددي بلغ عدد أصوات الموافقين على دمج نقابتي المحامين الفرعيتين بشرق وغرب الإسكندرية، 7 آلاف و358 صوتا، بينما بلغ عدد أصوات غير الموافقين 155 صوتاً.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم خلال انعقاد الجمعية العمومية 7 آلاف و593 صوتا، سجلت خلالها الأصوات الصحيحة عدد 7 آلاف و493 صوتا، بينما سجل عدد الأصوات الباطلة 100 صوت.

وشهدت غرف نقابة المحامين بمحاكم الإسكندرية والمقار الفرعية، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا بعد اكتمال النصاب القانوني للتصويت، وتوافد المحامون من أعضاء الجمعيات العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين على مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقرا موزعا بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، فيما بلغ من لهم حق التصويت ٢٣ ألف محام بشرق وغرب المدينة.

وجرت عملية التصويت التي امتدت من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء اليوم، تحت إشراف النقابة العامة، ويتم للإدلاء بالأصوات في صناديق شفافة بعد الاطلاع على كارنية عضوية النقابة والبطاقة الشخصية.

ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، على أن يكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وحدد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم الخميس موعدا لانعقاد الجمعيات العمومية بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، والغربية، للتصويت على دمج الفرعيات، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم السبت وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم الأحد المقبل.

وكان أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.