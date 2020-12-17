ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

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مصراوي Masrawy

مصراوي

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، واللواء محمد عبد الخالق نائب محافظ الأقصر.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية: هذه الدورة من أقوى الدورات، وليست دورة استثنائية كما يقال.

وأضاف عبدالوهاب: لقد راهنا على الشباب، ومن يراهن على الشباب يكسب، لأنهم أصحاب قدرة وجرأة، وقد أثبت هذا الحدث أنهم قادرون على دفع الملتقى إلى الأمام، وأثبتوا لنا أنه لا يوجد فارق كبير بين الكبار وبينهم وسوف يشهد الحدث السنوات المقبلة تغيير كبير لصالحهم.

وأضاف: من الأقصر نقول للعالم كله أننا موجودين ولن نتوقف، مشيدا بالتغطية الإعلامية المصاحبة للفعاليات لأنها بمثابة صوت الملتقى وعين الجمهور للتعرف على فعاليات الملتقى.

وقد شهد حفل الختام، تكريم الفنان التشكيلى الكبير الدكتور مصطفي عبد المعطي أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

كما شهد الحفل تكريم الفنانين المصريين المشاركين وهم: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما تم تكريم شباب الورشة، وهم: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.