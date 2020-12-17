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ختام فاعليات ورشة عمل لـ "قضاة المحاكم الاقتصادية" بأكاديمية للطيران

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ختام فاعليات ورشة عمل لـ "قضاة المحاكم الاقتصادية" بأكاديمية مصر للطيران ختام فاعليات ورشة عمل لـ "قضاة المحاكم الاقتصادية" بأكاديمية للطيران

مصراوي Masrawy

09:59 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

اختتمت أكاديمية للطيران للتدريب، اليوم الخميس، فاعليات ورشة عمل تنظمها الأكاديمية لـ 40 من القضاة والمستشارين، للتعريف بلوجستيات النقل الجوي والدورة المستندية والإشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب، وذلك بحضور نخبة من المستشارين والقضاة بالمحاكم الاقتصادية.

وأكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اعتزازه بثقة وزارة العدل في إمكانيات وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب والعاملين، وذلك خلال حضور كوكبة من مستشاري وقضاة مصر الأجلاء في فاعليات ورشة العمل ، والتي أقيمت في الفترة من ١٤ وحتى ١٧ ديسمبر الجاري .

ومن جانبه تمنى الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، أن تكون هذه الورشة التدريبية إضافة لرصيد مستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية من العلوم و الخبرات الموجودة لديهم، وأن تساعدهم في مجال عملهم، موضحا أن ورش العمل تقام علي مدار يومين بحضور نخبة من مستشاري وقضاة مصر.

واختتمت ورشة العمل بحضور الطيار وليد سليمان نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وتم التقاط الصور التذكارية، وتوزيع شهادات إتمام ورشة العمل على المستشارين والقضاة، كما تم عمل جولة تفقدية للفصول الدراسية المتطورة، وقاعات المحاضرات، وكذا أحدث أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين من طراز A320Neo ، فضلًا عن أجهزة تدريب الخدمة وأجهزة تدريب الطوارئ .

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