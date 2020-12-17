الكاظمي: لن نسمح باستخدام الإرهابيين أراضي العراق ضد جيرانه

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مصراوي Masrawy

أنقرة - (د ب أ):

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الخميس موقف بلاده في الإدانة وعدم السماح لأي تنظيم إرهابي باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيرانه،بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان في أنقرة، إن "ما حصل مؤخرا خطوات مهمة في منطقة سنجار وعلى الحدود العراقية-السورية لمنع هذه التنظيمات من الدخول إلى الأراضي العراقية ومحاولة التسلل لإقليم كردستان".

وأوضح أن" العراق يرغب بالتواصل البنّاء مع جميع جيرانه، وليس لديه النيّة بالدخول في أي محاور، ويسعى الى الاحتفاظ بعلاقات جيّدة مع الجميع".

وأعتبر الكاظمي " تركيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق، ونعوّل عليها في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ونرغب بالمزيد من التطوير للعلاقات الاقتصادية والشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمار بشكل خاص في القطّاعات التي يحتاجها العراق حالياً".

وقال "نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين العراق وتركيا، وكذلك اللجنة العراقية-التركية المشتركة".

وثمّن رئيس الوزراء العراقي" موقف تركيا باستقبال المستشفيات التركية للعديد من جرحى القوات المسلحة، الذين أصيبوا وهم يتصدّون لإرهاب داعش، وموقف تركيا في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت عام 2018، لتقديم منحة مالية لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الصراع العسكري مع تنظيم داعش الإرهابي، ونسعى لتسهيل الإجراءات التي من شأنها تسريع الاستفادة من هذا الدعم التركي".

وذكر أن" زيارتنا هذه تأتي تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولتأكيد عمق الأواصر والعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، ونتطلّع إلى المزيد من التطوّر في العلاقات الثنائية، ونعمل بشكل دؤوب لمعالجة أي معرقلات تواجه تلك العلاقات، وناقشنا المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبلورة مواقف موحّدة تجاه القضايا الإقليمية".

وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.