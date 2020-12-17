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أول تعليق من بايدن على الهجوم السيبراني ضد وزارات أمريكية

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أول تعليق من بايدن على الهجوم السيبراني ضد وزارات أمريكية أول تعليق من بايدن على الهجوم السيبراني ضد وزارات أمريكية

مصراوي Masrawy

09:51 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات سريعة تجاه منفذي الهجمات السيبرانية ضد الأمريكية بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

وقال بايدن، في بيان، نقلته " اليوم"، إن فريقه سيجعل من الرد على عمليات الاختراق أولوية قصوى، وسيفرض "تكاليف كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

وأضاف في بيان "يجب أن يعلم خصومنا أنني، كرئيس، لن أقف مكتوف اليدين في مواجهة الهجمات الإلكترونية على أمتنا".

يذكر أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لها أن أصابع الاتهام وجهت إلى قراصنة روس، دون ورود أي أدلة تدعم هذه الفرضية.

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