لفترة محدودة .. مستخدمو "AppGallery" يستردّون 15% من قيمة كل عملية شراء داخل التطبيق

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أصبحت لعبة "ألغاز المطابقة الثلاثية" الشهيرة "Gardenscapes" من "Playrix"، متاحة على تطبيق "AppGallery"! اعتباراً من اليوم، فيما سيبدأ مستخدمو تطبيق "AppGallery"رحلتهم إلى جانب "أوستن"، الخادم الشخصي الموثوق، يُعيدون خلالها الحديقة الرائعة إلى مجدها الأصلي من خلال إكمال الآلاف من مستويات ألغاز المطابقة الثلاثية.

وكجزء من حملة "مهرجان الألعاب" العالمية لنهاية العام الحالي التي يقدمها تطبيق "AppGallery"، يمكن لمستخدمي هواوي الاستمتاع بعروض استرداد نقدي حصرية تصل إلى 15% من 25 حتى 31 ديسمبر، وهي أفضل قيمة يمكن للمستخدمين العثور عليها- على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وصرّح مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في "Playrix"، قائلاً: "يسعدنا أن نكون قادرين على منح المزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى لعبة "Gardenscapes" المحبوبة لدينا من خلال إطلاقها في تطبيق "AppGallery" لقد كان الدعم والتوجيه الذي تلقيناه من هواوي خلال هذه العملية رائعاً ويسعدنا أن نتمكن من تقديم عروض استرداد النقود لجمهورنا الملتزم".

ويمكن للاعبين الذين حملوا تطبيق "Gardenscapes"، تسجيل الدخول بسهولة باستخدام حسابهم على فيسبوك لحفظ تقدم اللعبة. ويمكنهم بعد ذلك تنزيل اللعبة من متجر تطبيق "AppGallery" للمطالبة بعروض استرداد نقدي حصرية عن طريق تسجيل الدخول من خلال نفس حساب فيسبوك (أو تنزيل تطبيق "AppGallery" من هنا إذا كنت تستخدم جهازاً غير تابع لشركة هواوي).

وفي "Gardenscapes"، سيشعر اللاعبون بالارتياح عند إعادة بناء حديقة لاستعادة مجدها السابق من خلال تجربة لعب مألوفة وجديدة بنفس الوقت. إلى جانب تقنية ألغاز المطابقة الثلاثية القياسية، وتقدم اللعبة تعزيزات خاصة ومساعدات، مثل المفرقعات والقنابل، لتغيير تجربة اللعب بالكامل للمستخدمين. وبفضل آلاف المستويات الفريدة والدرجات متفاوتة الصعوبة، فمن المؤكد أنها ستسعد عشاق ألعاب الألغاز!

كما تحتوي اللعبة على قصة معقدة تضيف بُعداً مختلفاً للتجربة بأكملها، وبينما يشرع اللاعبون في الترميم، سيكتشفون الأسرار المختلفة وراء الحديقة بينما ترافقهم شخصيات فريدة متنوعة وحيوان أليف رائع.

ويمكن للاعبين التعاون مع أصدقائهم على "Gardenscapes" من خلال مزامنة حساباتهم على فيسبوك. وبمجرد المزامنة، يمكنهم إرسال المزيد من الفرص الجديدة للعب لبعضهم البعض، والتشارك لتحقيق المركز الأول في لوحة المتصدرين.

ويسعى "AppGallery"، وهو التطبيق الرسمي لشركة هواوي، جاهداً ليكون سوق التطبيقات المميز الذي يوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات، ويزود المطورين بتقنية أكثر ابتكاراً لإعادة تحديد إمكانيات تجارب المستخدمين.

وتعد حملة "مهرجان الألعاب" العالمية لنهاية العام، والتي تسعى إلى تشجيع المستخدمين على استكشاف طرق جديدة لللعب على المنصة مع سلسلة من المزايا الحصرية، واحدة من الكثير من الحملات التي يقدمها تطبيق "AppGallery" على مدار العام، وهي شهادة على التزام "هواوي" بتحقيق رؤيته.

ويتعاون "AppGallery" بنشاط مع أفضل العلامات التجارية العالمية ومطوري الألعاب؛ لجذبهم إلى المنصة لضمان وصول المستهلكين إلى بعض أكثر ألعاب الهاتف شعبية. ويزود "AppGallery" أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم بآلاف التطبيقات التي تندرج ضمن 18 فئة، بما في ذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والكثير غيرها.هواوي