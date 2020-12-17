"قفل صامطة" تُصدر تقريرًا عن جهودها البلدية عن شهر نوفمبر الماضي

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استعرض أعمال الصيانة والنظافة ومعالجة الشكاوى والجولات الميدانية

أصدرت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة- وبتوجيه من رئيس البلدية المكلف المهندس مشاري بن حسن الحاذق- التقرير الشهري لإحصائيات شهر نوفمبر لعام 2020، وذلك من أجل إبراز جهود البلدية المختلفة من أعمال ميدانية.

اشتمل التقرير على تطوّر وإنجاز الخدمات المقدمة من البلدية بشهر نوفمبر من خلال الزيادة في عدد آليات الصيانة التي بلغ عددها "٢" وكذلك صيانة الكشافات حيث أصبح عددها "60" وصيانة "32" من الفوانيس وبلغ عدد القوى العاملة "6" وأيضًا من أهم أعمال الصيانة التي قام بها العمال خلال الشهر الماضي صيانة كهرباء قرية شعب آل دهمي وحديقة الحقلة، وصيانة كهرباء خط السودي القفل.

واشتمل التقرير كذلك على عرض جهود أعمال النظافة العامة لقرى المركز من خلال استبدال الحاويات التالفة ودعم بعض المواقع بحاويات إضافية وكذلك إزالة الأتربة من بعض الطرق وإزالة الأشجار في قرى المركز، حيث أصبحت كمية النفايات المنتجة "230" طنًا وكذلك إبراز جهود البلدية من إصدار مخالفات البناء والهدم والتي بلغ عددها 480 طنًا، وكذلك إجمالي كمية النفايات المعالجة "98.4" طن، وإجمالي النفايات المطمورة "1131.6" طن.

وضمت كذلك قائمة الإنجازات، التي تضمنها التقرير خلال الشهر الماضي،على أبرز جهود قسم استقبال البلاغات ومعالجة الشكاوى والذي اشتمل على "3” من المراقبين الصحيين و"2”من مراقبي التعديات، وبلغ عدد المشرفين الميدانيين “8”، وقد تلقى القسم خلال تلك الفترة على "18”بلاغًا وشكوى وتم معالجتها جميعًا.

واستعرض كذلك التقرير أيضًا على أبرز أعمال وجهود الإشراف والجوالات التي قامت بها البلدية على الأسواق والمحال التجارية والتي زادت عن الشهور الماضية حيث بلغ عددها "63" جولة ميدانية، و"31" محلاً تم المرور عليه الشهر الماضي، وإغلاق محل واحد، ومصادرة 30 كيلوجرامًا.

وأشاد المهندس مشاري الحاذق نهاية التقرير بالمنجزات والأعمال التي قام به أعضاء البلدية خلال الشهر نوفمبر بما تصب في خدمة المركز والقرى التابعة له ، مشددًا على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به البلدية من إنجازات وجهود من شأنها الإسهام في تقديم خدمات أفضل في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله.

صامطة