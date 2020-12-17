الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك .. عبر بوابة الوحدة

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في مباراة تألق فيها "بريجوفيتش"

تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة.

‏انتهى زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون تحقيق نتيجة تذكر.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد تقدم لها بريجوفيتش محققًا هدف فريقه الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة عكسية من رودريغيز ليودع الأول الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 71 عزز الاتحاد النتيجة بالهدف الثالث عن طريق مدافع الوحدة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من "بريجوفيتش".

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