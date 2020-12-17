أخبار عاجلة

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
​3 توجيهات مهمة.. وزيرة الصحة تجتمع مع اللجنة العلمية لـ"كورونا" -
إيقاف الرحلات الجوية بين الاردن وبريطانيا لمدة أسبوعين -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي -
30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ثاني مفاجآت كأس "الملك".. "العين" يطيح بـ "الأهلي" خارج البطولة ويصعد للدور ربع النهائي

Print

ثاني مفاجآت كأس

حقق العين الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين ليطيح به من مسابقة الكأس في ثاني مفاجآت البطولة.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالعين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بفوز العين بهدفين جاءا في 6 دقائق في شوط المباراة الثاني عن طريق كل من محترفي الفريق جيترسون في الدقيقة 63 واللاعب فيليب في الدقيقة 69.

يذكر أن النصر سيلاقي العين الفائز في مباراة اليوم في الدور ربع النهائي من المسابقة.

ثاني مفاجآت كأس

ثاني مفاجآت كأس

ثاني مفاجآت كأس

ثاني مفاجآت كأس

العين الأهلي كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح"

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح"

بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز

بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز

مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"

مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"

قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس

قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس

شبكة عيون الإخبارية