ثاني مفاجآت كأس "الملك".. "العين" يطيح بـ "الأهلي" خارج البطولة ويصعد للدور ربع النهائي

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حقق العين الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين ليطيح به من مسابقة الكأس في ثاني مفاجآت البطولة.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالعين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بفوز العين بهدفين جاءا في 6 دقائق في شوط المباراة الثاني عن طريق كل من محترفي الفريق جيترسون في الدقيقة 63 واللاعب فيليب في الدقيقة 69.

يذكر أن النصر سيلاقي العين الفائز في مباراة اليوم في الدور ربع النهائي من المسابقة.

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