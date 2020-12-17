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صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90%

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صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90% صحيفة "رومانية" .. "دان بيتريسكو" يقترب من "النصر" بنسبة 90%
سيصطحب معه اثنين من المحترفين من "كلوج" الروماني

صحيفة

قالت صحيفة "gsp" الرومانية إن مدرب كلوج ، الروماني دان بيتريسكو قد اقترب من قيادة النصر السعودي "فنيًا" بنسبة تصل لنحو 90% لخلافة المدرب البرتغالي الحالي روي فيتوريا.

ويعاني النصر في الوقت الحالي بسبب تدهور نتائجه في مسابقة الدوري إذ يحتل الفريق المركز الأخير في المسابقة برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وقالت الصحيفة إن المدرب يريد الرحيل عن كلوج وإن لديه عدة عروض من أندية أوروبية لكن المقابل المادي المعروض عليه من النصر سيكون عليه عامل كبير في موافقته إذ سيكون لديه راتب سنوي يصل لنحو مليوني يورو.

وقالت الصحيفة إنه في حال توليه مهمة الفريق السعودي فإنه سيصطحب معه اثنين من اللاعبين هما الكرواتي داميان ديوكوفيتش البالغ من العمر 30 عامًا، والمدافع أندريه بوركي البالغ من العمر 27 عامًا.النصر مدرب النصر روي فيتوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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