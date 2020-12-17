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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات" أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

مصراوي Masrawy

09:45 م الخميس 17 ديسمبر 2020


كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار خفيفة بنسبة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتأثر شمال البلاد بإمتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بإمتداد منخفض جوي.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الاسكندرية 21 14
وادى النطرون 20 14
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 14
بلطيم 20 14
مطروح 19 14
السلوم 18 11
سيوة 19 10
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 23 12
السويس 22 13
العريش 20 13
رفح 19 14
راس سدر 23 13
نخل 21 07
نويبع 23 17
طابا 19 13
كاترين 15 04
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 10
اسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 11
الاقصر 24 12
اسوان 25 12
ادفو 25 12
ابوسمبل 23 12
الوادى الجديد 23 07
شلاتين 25 18
ابورماد 24 18
حلايب 24 19
راس حدربه 24 19

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