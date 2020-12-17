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منصة "التطوع" تسجيل أكثر من "5600" شخص خلال أسبوع

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منصة "التطوع" تسجيل أكثر من "5600" شخص خلال أسبوع منصة "التطوع" تسجيل أكثر من "5600" شخص خلال أسبوع
رجال ونساء والهدف الوصول إلى مليون متطوع نهاية 2030

منصة

كشفت إحصائية أعدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تجاوز عدد المتطوعين المسجلين في منصة العمل التطوعي خلال الأسبوع الماضي الـ5600 متطوع ومتطوعة، وذلك بالتزامن مع اليوم السعودي العالمي للتطوع، إلى جانب التسجيل المباشر في المنصة.

وكان مركز التنمية الاجتماعية بالرياض قد أطلق عدة فعاليات تعريفية اشتملت على تخصيص 64 شاشة إلكترونية وأركان متنقلة للتعريف بخطوات الانضمام لمنصة التطوع، مع إتاحة فرصة التسجيل للراغبين، كما شملت الفعاليات تنظيم الورش التدريبية لتأهيل المتطوعين، إلى جانب تنظيم الملتقيات الدورية التي تجمع الجهات التطوعية ذات العلاقة.

بدوره ذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، خلال تكريمه لأكثر من 50 متطوعًا وبعض الجهات والقطاعات المشاركة في هذه الفعاليات؛ أن أعداد المتطوعين خلال الفترة القصيرة الماضية تؤكد على أن العمل التطوعي أصبح يحتل جانباً كبيراً في حياة معظم أفراد الشعب السعودي، متمنياً من الجميع مواصلة العطاء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة والوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م.منصة العمل التطوعي التطوع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة التطوع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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