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إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة

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إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة
77 وفاة و12 ألف إصابة في هولندا.. و434 حالة في لوكسمبورغ

إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بكورونا و 18236 إصابةً جديدة

سجلت إيطاليا 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 18236 إصابةً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 67220 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 1.906 مليون حالة.

كما سجلت هولندا 77 حالة وفاة و 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10322 حالة وفاة و652635 إصابة بالفيروس التاجي.

من ناحية أخرى، سجلت لوكسمبورغ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43279 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 428 حالةً.إيطاليا هولندا لوكسمبورغ الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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