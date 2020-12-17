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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد ويوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران اجتماعا اليوم مع جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم وحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو الجمعية وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الاجتماع جاء بناء على طلب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، حيث تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا.

وأوضح عبد اللطيف في بيان إليوم، أن وزير السياحة اقترح عدداً من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع مصر بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية مدعمة.

وكشف أن الاجتماع تناول أيضاً ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول الى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها.

وأكد عبداللطيف، أن وزيرا السياحة والطيران تواصلا مع المستثمرين السياحيين وبحثوا إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر " التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن مثل هذه اللقاءات تشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

ووجهت الجمعية برئاسة تامر مكرم الشكر للوزيرين على مجهوداتهم وتلبيتهم الدعوة والحضور بهدف دعم القطاع السياحي.