أخبار عاجلة

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
​3 توجيهات مهمة.. وزيرة الصحة تجتمع مع اللجنة العلمية لـ"كورونا" -
إيقاف الرحلات الجوية بين الاردن وبريطانيا لمدة أسبوعين -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي -
30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"شتي في ".. وزيرا الآثار والطيران يبحثان تنشيط السياحة بجنوب سيناء

Print
"شتي في مصر".. وزيرا الآثار والطيران يبحثان تنشيط السياحة بجنوب سيناء "شتي في ".. وزيرا الآثار والطيران يبحثان تنشيط السياحة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

08:54 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد ويوسف عفيفي:
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران اجتماعا اليوم مع جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم وحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو الجمعية وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الاجتماع جاء بناء على طلب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، حيث تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا.

وأوضح عبد اللطيف في بيان إليوم، أن وزير السياحة اقترح عدداً من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية مدعمة.

وكشف أن الاجتماع تناول أيضاً ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول الى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها.

وأكد عبداللطيف، أن وزيرا السياحة والطيران تواصلا مع المستثمرين السياحيين وبحثوا إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر " التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن مثل هذه اللقاءات تشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

ووجهت الجمعية برئاسة تامر مكرم الشكر للوزيرين على مجهوداتهم وتلبيتهم الدعوة والحضور بهدف دعم القطاع السياحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية