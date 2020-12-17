صور.. انهيار أجزاء من عقار في حي وسط الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع النبي دانيال بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 66 بشارع النبي دانيال، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهيار أجزاء من شرفات الطابق الأول والثاني علوي، دون حدوث أي إصابات.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.