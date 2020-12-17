صور.. محافظ أسوان يحذر المقصرين: "هذا الأمر لن نسمح باستمراره"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين المقصرين، في حالة استمرار التقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، مؤكدًا أن هناك تقييمًا شاملًا بشكل مستمر للمحليات بدءًا من رئيس المدينة وحتى رئيس الحي.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان اليوم الخميس لمشروع الإسكان المميز.

واستدعى المحافظ العميد طارق لطفى رئيس المدينة، ونوابه ورؤساء الأحياء، علاوة على رؤساء قرى مركز أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة حصر وتحرير محاضر لكافة التعديات المجاورة لمشروع الإسكان المميز وأيضًا مدرسة محمد مكاوي يعقوب لغات الإنجليزي، مع تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات لمنع تناول الشيشة وتنفيذ إجراءات التباعد ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مؤكدًا على أن معدلات الأداء للمحليات لا يتجاوز الـ20%، بالإضافة إلى عدم تفاعلهم مع مشاكل واحتياجات المواطنين، فى حين أن خدمة "واتس آب" الخاصة بالمحافظ وقنوات التواصل الجماهيرية الأخرى تستقبل العديد من الشكاوى والمشاكل على مدار الـ24 ساعة، مضيفًا "هذا الأمر الذى لن نسمح باستمراره فى الإهمال والتقاعس، وهناك قرارات حازمة ورادعة سيجري اتخاذها تجاه المقصرين لتحقيق حالة رضا أهالي أسوان عن منظومة العمل واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية".

