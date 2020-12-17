منصة "KKUx" بجامعة الملك خالد تعتمد نسختها الجديدة لتقديم دبلوم الحوكمة

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تقوم على أحدث التقنيات الرقمية التعليمية لتوفير خبرة تعلم أفضل للمستفيدين

عقد مجلس إدارة منصة kkux بجامعة الملك خالد، يوم أمس الأربعاء، جلسته الثانية برئاسة وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، وحضور أعضاء المجلس.

وتفصيلًا: افتتح الحديثي الجلسة مرحبًا بالأعضاء، تلا ذلك استعراض العمل الختامي لعام 2020م في المنصة، والدور الذي ساهمت به في خدمة المتعلمين والمتدربين أثناء الجائحة وخلال هذا الفصل الدراسي، كما ثمن جهود المنصة في إطلاق البرامج المصغرة بشهادات معتمدة كأول المنصات في المملكة التي تخطو هذه الخطوة.

وخلال الاجتماع أقر المجلس النسخة الجديدة للمنصة، والتي تقوم على أحدث تقنيات المنصات الرقمية التعليمية، وتوفر خبرة تعلم أفضل للمستفيدين، وتمنحهم سهولة الوصول والتفاعل، كما أقر المجلس تقديم دبلوم الحوكمة عن طريق المنصة والمعتمد من مجلس الجامعة، والذي يهدف إلى عرض مفاهيم حوكمة الشركات في بيئة العمل المعاصرة بالتعاون مع كلية الأعمال ومركز حوكمة الشركات بالجامعة، كما أقر المجلس أيضًا برنامجًا قصيرًا في التصميم الداخلي بشهادة مصغرة.

يذكر أن هذه البرامج سوف تتاح قريبًا على منصة KKUx للتسجيل.

جامعة الملك خالد