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اعتمدها المحافظ.. ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية في الإسكندرية

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اعتمدها المحافظ.. ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية في الإسكندرية اعتمدها المحافظ.. ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:36 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، لجميع لمراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق ١٦ يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٤ فبراير، كالتالي:

- الصف الرابع الابتدائي، يوم السبت ١٦ يناير حتى الاثنين ١٨ يناير.

- الصف الخامس يوم الأربعاء ٢٠يناير حتى السبت ٢٣يناير.

- الصف السادس الابتدائي، من يوم الأحد٢٤يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير.

- الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت ١٦ يناير وحتى الثلاثاء ٢٦ يناير.

- الصف الثاني الإعدادي، من يوم الأحد ١٧ يناير وحتى الأربعاء ٢٧ يناير.

- الصف الثالث الإعدادي من يوم السبت ٣٠يناير وحتى الخميس ٤ فبراير.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، بداية من السبت ١٦ يناير حتى الخميس ٢١ يناير.

- امتحانات الإعدادية "مكفوفين"، تبدأ من السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣فبراير.

- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣ فبراير.

- الإعدادية "المهنية"، من السبت ٣٠ يناير وحتى الأربعاء ٣ فبراير.

- الثانوي الصناعي من الثلاثاء ١٢ يناير وحتى الخميس ٤فبراير .

-الثانوي التجاري من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الأربعاء ٣فبراير .

الثانوي الزراعي من الثلاثاء ١٢يناير وحتى الأحد ٣١يناير .

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم.

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