ألمانيا تستقبل 19 طفلا مريضا ضمن تعهداتها باستقبال المهاجرين في اليونان

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مصراوي Masrawy

برلين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس وصول طائرة قادمة من اليونان على متنها 88 طالبا للجوء من بينهم 19 طفلا مريضا، وذلك في إطار تعهد ألمانيا باستقبال مزيد من المهاجرين المحتجزين في مخيمات اللاجئين في اليونان.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الطائرة تعد أخر جزء من الإيفاء بالتعهد الذي أعلنه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في مارس الماضي بشأن مساعدة 243 طفلا مريضا وذويهم في اليونان، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ثلاث عائلات بصدد الوصول إلى ألمانيا على متن طائرة تجارية.

وأضافت الشبكة أن ألمانيا استقبلت نحو 1519 مهاجرا قادما من اليونان منذ أبريل الماضي، من بينهم 150 طفلا كانوا في حالة عاجلة للمسكن بعدما قضت سلسة من الحرائق على مخيم "موريا" بجزيرة ليسبوس اليونانية في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشبكة أن ألمانيا تعهدت أيضًا بأنها ستستقبل أيضا نحو 1553 مهاجرا، 408 عائلات وأطفالهم، يعيشون في عدد من الجزر اليونانية ولديهم حق الحماية المؤقتة في اليونان، وذلك حسبما أعلنته وزارة الداخلية.