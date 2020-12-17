إصابة 12 شخصًا في حادث سير بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم على طريق "قلين – دسوق"، عند مدخل مدينة قلين بالاتجاه القادم من مدينة دسوق.

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غرفة طوارئ المديرية، رصدت وصول 12 شخصًا، مصابين بجروح وكدمات، إلى مستشفى قلين المركزي، بإدعاء حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكي، على طريق "قلين – دسوق".

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة المصابين مع الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين، فيما كلف المحافظ وكيلة وزارة الصحة، بمتابعة توفير الإمكانيات الطبية للمصابين.