أخبار عاجلة

إيقاف الرحلات الجوية بين الاردن وبريطانيا لمدة أسبوعين -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي -
30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر -
"موارد الرياض" تحرر 2800 مخالفة وإنذار خلال 3 أسابيع -
لغتنا العربية.. هي هويتنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إلغاء الامتحان الشفوي.. 5 قرارات مهمة لمجلس التعليم بجامعة الإسكندرية

Print
إلغاء الامتحان الشفوي.. 5 قرارات مهمة لمجلس التعليم بجامعة الإسكندرية إلغاء الامتحان الشفوي.. 5 قرارات مهمة لمجلس التعليم بجامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:22 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الخميس، 6 قرارات مهمة تتعلق بالدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021.

وتضمنت قرارات المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية التالي:

- رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وإبقائها بالنسبة للمحاضرات "الأون لاين" بحسب ما تعلنه كل كلية .

- السماح بالتحول إلى الدراسة عن بُعد "Online" فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمي للمقررات دون إخلال بالمنهج.

- إلغاء امتحانات الشفوي، التي لم تبدأ بعد وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، أسوة بما تم في العام الماضي.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير المقبل بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعي واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير وتعقيم.

- إنهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

- تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، وفقا للوائح والقوانين المنظمة، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية