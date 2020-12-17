إلغاء الامتحان الشفوي.. 5 قرارات مهمة لمجلس التعليم بجامعة الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الخميس، 6 قرارات مهمة تتعلق بالدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021.

وتضمنت قرارات المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية التالي:

- رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وإبقائها بالنسبة للمحاضرات "الأون لاين" بحسب ما تعلنه كل كلية .

- السماح بالتحول إلى الدراسة عن بُعد "Online" فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية، وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمي للمقررات دون إخلال بالمنهج.

- إلغاء امتحانات الشفوي، التي لم تبدأ بعد وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، أسوة بما تم في العام الماضي.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير المقبل بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعي واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير وتعقيم.

- إنهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

- تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، وفقا للوائح والقوانين المنظمة، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.