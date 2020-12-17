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معلومة انتهت بكمين.. ليلة سقوط عصابة لترويج الحشيش "دليفري" في أكتوبر

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معلومة انتهت بكمين.. ليلة سقوط عصابة لترويج الحشيش "دليفري" في أكتوبر معلومة انتهت بكمين.. ليلة سقوط عصابة لترويج الحشيش "دليفري" في أكتوبر

مصراوي Masrawy

08:34 م الخميس 17 ديسمبر 2020


كتب - محمد شعبان:

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لمروجي المخدرات، فبعد أيام من الإيقاع بتشكيل عصابي بمنطقة مساكن عثمان، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط تشكيل ثان بمساكن الأمل.

مع الطبيعة الجغرافية الصعبة لمدينة السادس من أكتوبر واتساع مساحتها المقترن بزيادة سكانية، تزداد الأعباء على رجال الشرطة في مكافحة الجريمة بشتى صورها.

خارجون عن القانون يعمدون إلى استغلال الطبيعة الصحراوية للمدينة في ممارسة نشاطهم المشبوه بحثا عن الثراء السريع.

عاطلان في الثلاثينات من العمر تخصصا في ترويج مخدر الحشيش على عملائهما بمنطقة مساكن الأمل.

ظن الشابان أن عدم سابق اتهامهما في قضايا سيحول دون كشف نشاطهما ومن ثم سقوطهما في قبضة الشرطة إلا أن مباحث أكتوبر كانت لهما بالمرصاد.

معلومات سرية وردت للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، عن نشاط شخصين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الحشيش.

فريق بحث شكله العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، بمشاركة وكيل الفرقة المقدم إكرامي البطران، للوقوف على طبيعة نشاط المتهمين.

جهود البحث والتحري للرائد مصطفى رشوان والنقيب محمد غراب معاوني مباحث قسم ثالث أكتوبر، وقفت على تفاصيل دقيقة حول نشاط العنصرين المشتبه بهما. تبين أنهما يستخدمن سيارة ملاكي في ترويج الحشيش على عملائهما متخذين مساكن الأمل مسرحا لنشاطهما غير المشروع.

بالعرض على العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، نشرت الشرطة عدة أكمنة بقيادة الرائد مصطفى رشوان والنقيب محمد غراب أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما 5 فروش حشيش، مبلغ مالي، هاتفا محمول وفرد خرطوش إضافة إلى سيارة ملاكي -قيادة وملك أحدهما- ماركة "تويوتا كرولا".

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمان بحيازتهما للحشيش للاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتفان والسيارة للترويج، والسلاح للدفاع عن النفس.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع مدير فرقة جنوب أكتوبر، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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